MBSテレビ「サタデープラス」（土曜前7・59）が10月4日から名称を「サタプラ」に変更し、30分拡大して朝7時半からスタートすることを、番組エンディングで発表した。アンタッチャブル・柴田英嗣が「30分拡大となります」と報告。相方・山粼弘也の新コーナーが始まることも告げ、「30分も与えちゃうんですか〜？」と言って、笑わせた。これまで7時半から放送していた「所さんお届けモノです！」は、27日の放送をもって放