【ワシントン＝阿部真司】米紙ワシントン・ポストは２５日、ヘグセス国防長官が来週、世界各地に駐留する軍高官数百人を南部バージニア州の海兵隊基地に招集したと伝えた。中東や欧州など紛争地域も含まれ、即応態勢への影響を懸念する声が出ているという。報道によると、指示は今週初めに出た。ただ、招集の理由や目的は明らかにされておらず、同紙は米軍内で「混乱と不安を広げている」と伝えている。ヘグセス氏は５月、米