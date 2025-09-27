【ニューヨーク共同】米国土安全保障省が報道関係者向けのビザ（査証）を規制する方針を示したことに対し、共同通信など米国に取材拠点を置く日本の新聞・通信・放送15社は26日、同省に見直しを求める意見を連名で提出した。同省は先月下旬、現在は5年間の滞在を認めている外国人記者のビザについて、当初の滞在期間を240日とする規制案を提示。パブリックコメント（意見公募）を実施した。15社は、駐在記者らが報道を通じて