国民民主党の玉木代表は27日、自身のSNSに投稿し、自民党総裁選に立候補した小泉進次郎農水相の陣営が、小泉氏を称賛するコメントをインターネット上に投稿するよう陣営関係者に要請した問題について、「陣営だけでなく、自民党全体に対する信頼を大きく揺るがす事案だ」との認識を示した。投稿を要請したのは、小泉氏の陣営の広報班長を務める牧島かれん元デジタル相の事務所で、小泉氏は26日の閣議後会見で事実関係を認めて陳謝