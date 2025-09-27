青い海を背景に淡く揺れるコスモスは、秋の訪れを知らせる静かなシグナルのようです。穏やかな海の香りと山の緑が調和する大自然の中、見渡す限りの花畑を歩いてみたくなります。All About ニュース編集部は9月9日の期間、全国20〜60代の男女218人を対象に「コスモスの名所」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「好き＆行ってみたい九州・沖縄地方のコスモスの名所」ランキングを紹介します！【12位までの全