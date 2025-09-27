ボーイズグループSEVENTEEN（セブンティーン）が、ダフ屋行為や情報流出、悪質な書き込みなどへの徹底的な法的対応を予告した。韓国メディアが報じた。所属するプレディスエンターテインメントは26日、ファンが交流できるプラットフォームWeverseに「アーティスト権益侵害関連法的対応状況案内」とのタイトルのお知らせをアップした。SEVENTEENの未公開アルバム、公演関連情報流出が何度か起こっていることへの対応として「該当の