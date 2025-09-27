元フジテレビでフリーの笠井信輔アナウンサー（６２）が２７日までに自身のインスタグラムを更新。入院中の近況を衝撃的な病状写真とともに明かした。「既にご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが月曜日に入院いたしました」と報告。「このところ喉の調子が悪く、咳き込むこともあったのですが、コロナではなく、副鼻腔炎と言う診断でしたので体調を見ながらそのまま働いておりました」「片目が開かない状況で仕事をさせて