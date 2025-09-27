俳優の板垣李光人（23）が27日までに自身のインスタグラムを更新。日本テレビ系「newszero」（月〜金曜後11・00）への水曜パートナーとしての出演を終えたことを報告した。今年年4月から水曜パートナーとして出演した板垣は、「news zero 半年間の水曜パートナーとしての出演が終了しました」と報告。メインキャスターを務めている藤井貴彦アナウンサーとの2ショットを披露した。半年間の出演を振り返り、「放送でもお話し