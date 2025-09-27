再開発が進められている東京・新宿駅西口で、駅前広場で動線を変更する工事が行われ、広場の往来が可能になりました。【映像】広場の往来が可能になった新宿駅西口「新宿西口広場で工事が始まりました。この広場の真ん中に、歩行者が地上で東西に行き来できる歩道が新しくできます」（森嶋萌レポ）東京都が新宿駅周辺で進めている区画整理事業では、歩行者を中心とした空間づくりがテーマとなっています。新宿西口広場で午前