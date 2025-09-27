北の大地を走るコンテナ列車。JR貨物の北海道内の主力機関車は「レッドベア」ことDF200形です（写真：PIXTA）北海道新幹線で建設中の新函館北斗〜札幌間（約212キロ）は、当初2030年度末としていた開業時期の遅れや事業費（建設工事費）高騰といった課題が明らかになっていますが、もう一つ考えなければならないのが並行在来線の問題です。新幹線の札幌延伸開業時、JR北海道から経営分離されるJR函館線の通称山線区間（※）、長万