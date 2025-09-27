知人の女性の顔や腹部を殴りケガをさせたとして寒河江市の会社役員の男が26日、逮捕されました。 傷害容疑で逮捕されたのは寒河江市寒河江の会社役員の男（49)です。 寒河江署によりますと男は9月4日午後7時ごろから5日午前10時ごろまでの間、村山地方に住む50代女性方で、女性の顔面を平手で殴り、包丁の柄で腹部を殴るなどして、女性の顔面や腹部に全治不詳の皮下出血などの傷害を負わせた疑いです。 女性が警察署を訪れて被