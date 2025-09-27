アメリカのトランプ政権が、報道関係者向けビザの有効期間を短縮する方針を示していることについて、アメリカに取材拠点を置く日本メディア15社は26日、見直しを求める意見書をアメリカ政府に提出しました。アメリカの国土安全保障省は先月、外国人留学生や報道関係者へのビザの発給を厳しくして、有効期間を短縮する改正案を公表しました。報道関係者向けのビザは、これまでの最長5年が240日間と短縮され、状況によって同じ期間の