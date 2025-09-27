「マリナーズ−ドジャース」（２６日、シアトル）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は試合前の会見で大谷翔平投手と今３連戦の休養日について相談したことを明かした。この日はベッツ、フリーマンがスタメンを外れた。マンシーは下半身の不調で２試合連続のスタメン外となり、エドマンにも休養日が与えられた。その流れを受け、指揮官は「大谷と休養日の話をしたか？」の問いに「しました」と明言。その上で「彼は私の決定に