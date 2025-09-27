◆米大リーグマーリンズ―メッツ（２６日、米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）メッツのフアン・ソト外野手が２６日（日本時間２７日）、敵地のマーリンズ戦に「２番・右翼」で先発出場し、４回までに２安打２盗塁。４３本塁打に加え３８盗塁に伸ばして、史上７人目となる「４０本塁打＆４０盗塁」に目前となった。１回は中前安打、直後に二盗を決め、３回も左前安打して直後に二盗を決めている。