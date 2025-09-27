日本時間26日現在、9月の打率.313は月別の成績でトップ。ロバーツ監督が「9月は今季、ベストな月だと思う」と言う通りの打撃を続けているのが大谷翔平（31）だ。【もっと読む】ドジャース佐々木朗希にリリーバーとしての“重大欠陥”…大谷とは真逆の「自己チューぶり」が焦点に地区優勝を決めたこの日のダイヤモンドバックス戦でも、昨年に並ぶ54号本塁打を放った。9月に好調なのは今年に限らない。昨年の.393は同様に月別