今年もiPhoneの新モデルが発売され、買い替えに悩む時期がやってきました。今季は従来のPlusシリーズが廃止され、新シリーズ「iPhone Air」が追加されるなど、ラインアップにも大きな変化があったことから、事前のリサーチはより重要になっています。本稿では、そんな新モデルへの機種変更に備え、各機種のポイントをおさらいしていきましょう。 ■大多数にとっての買いの一台は「17」さて、大部分の人にとってまず検討すべき