前週、神谷そら（22）は今季2勝目を挙げ、佐久間朱莉（22）に次ぐ、今年2人目の複数回優勝者となった。年間獲得賞金が1億円を突破したことで、「1億円はトッププロの証し」と歓喜。2週連続優勝を狙う神谷は、ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン初日（宮城・利府GC=6590ヤード・パー72）は、首位に3打差の2アンダー10位と好スタートを切った。