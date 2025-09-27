ドジャース・山本由伸（27）が日本時間26日、敵地アリゾナ州フェニックスでのダイヤモンドバックス戦に登板。6回4安打で12勝目を挙げ、チームにナ・リーグ西地区4連覇をもたらした。【もっと読む】ドジャース佐々木朗希にリリーバーとしての“重大欠陥”…大谷とは真逆の「自己チューぶり」が焦点にメジャー2年目の今季は3月のカブスとの日本開幕戦で、今永との投げ合いを制して白星スタートを切った。開幕後は実績のあるスネ