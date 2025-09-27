南アジアを襲った超大型台風18号が通過した後、膝の高さまで海水に浸ったマカオの都心で住民が魚を捕る風景が見られた。26日の海外メディアやソーシャルメディアによると、台風18号の影響が弱まった24日、マカオ各地の浸水道路には海水魚が波に打ち上げられた。映像には腕ほど大きな魚を追いかけて素手で捕まえる住民の姿があった。ある青年は捕まえた魚を頭の上に持ち上げて喜んだ。台風の影響で道路が浸水すると、住民は外に出て