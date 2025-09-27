案の定、場外戦が勃発した。衆参両院で少数与党に陥った自民党の総裁選で争点のひとつは野党との向き合い方だ。5候補とも連立拡大に意欲をみせる中、秋波を送られた「補完勢力」の間でいがみ合いが露呈している。【もっと読む】総裁選後見据え“外野争い”が激化…「進次郎首相」誕生心待ちの維新に公明は恨み骨髄「国民の思いやニーズに合致しているか厳格に問われる」連立参加が取り沙汰される日本維新の会にそうカミついた