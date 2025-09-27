ごみ清掃員としても働くお笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一（49）が27日までに自身のXを更新。竹串を捨てる際の工夫を明かした。滝沢は「竹串は袋を突き破ることが多いので、ティッシュの箱やネットショッピングでくるプチプチ付きの封筒に入れるとごみ袋を突き破ることが無くなります」と尖ったものを捨てる時のコツを伝授。「皆さんも危ないし、清掃員も怪我しなくなるので、良かったら真似してみてください！」と