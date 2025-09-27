海外のスターバックスで毎年秋に登場を待ち望む声が多いという「パンプキン スパイス ラテ」が、2025年も登場。9月29日（月）より販売がスタートします。また同日より、秋の味覚満載のフードもお目見え。栗やりんごなど、バリエーション豊かなラインナップがそろっていますよ。スターバックスに“秋の味覚”フードがずらり秋といえば、食欲の秋。この時期に味わいたい美味しい味覚の新作フードが、多数お目見えしています。「手し