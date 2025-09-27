米動画配信大手ネットフリックスによるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の独占配信権獲得がいまだ話題だ。ライターの広尾晃さんは「日本戦だけでも地上波で、という声がNPBや国内メディアから出ているが、情けない限りだ。これをきっかけに日本球界はビジネスモデルを変えるべきだ」という――。写真＝共同通信社2023年3月、WBC決勝で米国を破って優勝を果たし、大喜びの大谷翔平（手前右）と山本由伸（左）ら＝マイアミ