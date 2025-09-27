アルジェリアの入国ビザ。入国時にスタンプが押される。連載【「新型コロナウイルス学者」の平凡な日常】第140話次の出張先はアルジェリア。しかし、アルジェリアについての予備知識はなく、頼みの綱の海外旅行のバイブルでも特集されていなかった。体調もかんばしくない中、『遠き落日』を手に謎の目的地に向かう。【写真】アルジェリア大使館＊＊＊■アルジェリアへ2024年も7月半ばを過ぎ、梅雨が明け、東京でもセミが鳴き始