国民が皇族に求めるものは何か。皇室史に詳しい宗教学者の島田裕巳さんは「天皇や皇族が『お手振り』をする光景も、戦後の『開かれた皇室』を象徴している。国民の中には、それで励まされたと感じる人たちも少なくないであろう」という――。■愛子さまが参加した「第50回 愛馬の日」女性皇族のイメージとして、「お手振り」ということが極めて重要である。私は最近、そのことに改めて思い至った。世田谷区上用賀にある馬事公苑で