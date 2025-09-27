海運12社などから成る海事観光プロモーションは、愛知県常滑市の愛知県国際展示場（Aichi Sky Expo）で開催中の「ツーリズムEXPOジャパン2025 愛知・中部北陸」にブースを出展している。各会社の職員が集結し、すでに就航している船舶や新造船の紹介をそれぞれのブースで行なっているほか、航路の案内パンフレットを配布している。太平洋フェリーでは、27日に抽選会を行い、景品として名古屋〜仙台港の特等ペアチケット、きそ20周