TBSホールディングスと三井不動産は、アメリカ発祥のスポーツ、ピックルボールの日本での普及を目指す共同プロジェクトを実施している。その第4弾として、「Pickleball Park」を追加開催し、経験者向けのレッスンや交流戦など、コンテンツを充実させることを発表した。ピックルボールピックルボールは、テニスやバドミントン、卓球の要素を組み合わせたラケットスポーツで、老若男女問わず楽しめるのが特徴。2023年末には国内のプ