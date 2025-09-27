現在、妊娠7か月のゆみこは、夫の元太のマザコンに悩まされていました。何かあるたびに「お母さんが言ってた」「お母さんに聞いてみようという元太。ある日、餃子づくりをきっかけについにゆみこの怒りが爆発してしまい…。『マザコン夫にガツンと言った話』をごらんください。 元太の「お母さん」依存は変わらず、ゆみこは夫への見方が変わりつつありました。ある日、夕食に餃子を作ろうと提案したゆみこに、元太はまたもマザコ