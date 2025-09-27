大好きな彼氏と会えた日は、とにかくいちゃいちゃしたいもの。とはいえ、街中でベタベタしていると、「バカップル」として周囲から白い目で見られてしまうかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「恥ずかしい！『バカップル』の烙印を押されるNG行為」をご紹介します。【１】狭い歩道で手をつないだままゆっくり歩く「道を塞いで迷惑です」（20代女性）というように、甘い言葉をささやき