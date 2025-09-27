◆米大リーグマリナーズ―ドジャース（２６日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２６日（日本時間２７日午前１０時４０分開始予定）、敵地・マリナーズ戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。レギュラーシーズンも残り３試合。本塁打王争いは、シュワバー（フィリーズ）を２本差で追う立場だが、２戦連発で自己新となる５５号を狙う一戦だ。試合前にはマリナーズの会