随分と涼しくなってきましたが、日中は外を歩いているとまだまだじんわり汗をかくような陽気が続いています。帰宅後の体のほてりがなかなか鎮まらないことも。そこで注目したのが、ダイソーの系列店『THREEPPY（スリーピー）』で見つけた椅子の上に敷いて使う「保冷剤マット」。お尻のクールダウンにはよさそうだけれど、座り心地や結露でびっしょり濡れてしまわないかなど、いろいろと気になるポイントが……。詳しく見て