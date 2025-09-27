あれ、もう定年退職なのか。朝ドラ『あんぱん』（NHK総合）で高橋文哉が演じる辛島健太郎は、いったい、何歳なのか？第5週第24回での初登場以来、変わらずキュートで人懐こい健太郎。演じる俳優本人の実年齢の遥か上ながら、年齢の変化をゆるやかに表現している。男性俳優の演技を独自視点で分析する“イケメン・サーチャー”こと、コラムニスト・加賀谷健が、定年退職した辛島健太郎役の高橋文哉を解説する。◆イツメン三人