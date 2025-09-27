「マリナーズ−ドジャース」（２６日、シアトル）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は試合前の会見でブロック・スチュワート投手が右肩の手術を受けることを発表した。ポストシーズンでの登板は絶望となった。スチュワートは７月にツインズからアウトマンとのトレードでドジャースに加入。３度目の古巣復帰となっていた。だが８月に右肩の炎症で負傷者リスト入り。今季は１５０キロ台半ばの速球とスイーパー、チェンジアップ