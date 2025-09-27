「パドレス−ダイヤモンドバックス」（２６日、サンディエゴ）パドレスが選手たちの球場入りの様子を公開。先発マウンドに上がるダルビッシュ有は義兄のＴシャツをスタイリッシュに着こなすいでたちでクラブハウスへ入った。２０１８年９月に胃がんのため４１歳で他界した山本ＫＩＤ徳郁さん。昨年、ドジャースとの地区シリーズでもメディアの注目を集め、「僕の義理の兄です。６年前に亡くなりました」と語っていた。Ｔシ