＜日本プロシニア TSUBURAYA FIELDS HOLDINGS ULTRAMAN CUP2日目◇26日◇イーグルポイントゴルフクラブ（茨城県）◇7154ヤード・パー72＞日本ツアー通算3勝のI・J・ジャン（韓国）が6バーディ・2ボギーの「68」をマーク。トータル6アンダー・4位タイと上位で決勝ラウンドに進む。「先週からショットの調子がいいんです」と、安定感のあるショットが好スコアにつながった。《写真》ウェッジは1本11万円？宮本勝昌のクラブセッテ