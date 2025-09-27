＜ライダーカップ初日◇26日◇ベスページ・ブラックC（ニューヨーク州）◇7352ヤード・パー70＞欧米国選抜と欧州選抜が対戦する「ライダーカップ」が開幕した。ニューヨークを舞台に行われる戦いは初日、全8マッチが行われ、欧州が5勝2敗1分で米国を圧倒。勝ち＝1pt、引き分け＝0.5pt、負け＝0ptのポイント方式で、5.5ptを獲得した欧州チームは、2.5ptだった米国にリードを奪った。【写真】夫人たちの自撮りが美しすぎる午前に行