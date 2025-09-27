＜大相撲九月場所＞◇十三日目◇26日◇東京・両国国技館【映像】顔面に頭突きが入る衝撃の瞬間30歳ベテラン力士が、顔面に“頭突き”されてフラフラに。相撲の激しさを物語る衝撃的な場面があった。フラフラになった様子に相手力士も心配顔で手を取って支える展開に「頭ガーン入った」「頭が顔に入った」「大丈夫？」と騒然となった。幕下四枚目・上戸（立浪）と幕下十一枚目・鳴滝（伊勢ノ海）の一番での出来事。立ち合いふわ