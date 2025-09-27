【ニューヨーク＝平沢祐】米大リーグ機構は２６日、今季のユニホームの売り上げランキングを発表し、ドジャースの大谷が史上４人目となる３年連続の１位に輝いた。２位はヤンキースの主砲ジャッジ。ドジャース勢では、３位にフリーマン、４位にベッツ、１２位に今季限りで現役を引退するカーショーが入った。ランキングは、開幕からの大リーグ公式オンラインショップなどでの売り上げを基に算出された。