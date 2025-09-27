26日、英中部シルドンを走る200年前のモデルを再現した蒸気機関車（共同）【シルドン共同】世界で初めて客を乗せた蒸気機関車（SL）が1825年に英国で開業し、近代鉄道の歴史が始まってから27日で200年。当時を再現したSLが開業時と同じ区間を走るイベントが26日に中部シルドンで始まり、日本からも多くの鉄道ファンが駆け付けて節目を祝った。産業革命期に内陸の炭田地帯から東部に石炭を運ぶことを目的に、シルドンからの約40