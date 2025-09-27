イスラエルのネタニヤフ首相が国連総会で演説し、パレスチナ国家を承認した国々を強い言葉で批判しました。【映像】議場から退席する代表団26日、ネタニヤフ首相が登壇すると、複数の代表団が議場から退席し抗議の意思を示しました。演説では、フランスなどがパレスチナを国家承認したことを「ユダヤ人の殺害は報われるとのメッセージを送った」と批判しました。そのうえで、国家の樹立は「決して受け入れられない狂気の沙汰