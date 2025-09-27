アメリカのトランプ政権が来月1日から発動する医薬品への100％の追加関税について、ホワイトハウス関係者は26日、日本に対しては15％が上限になるとの見通しを示しました。トランプ大統領は25日、来月1日から外国から輸入する医薬品に対し100％の関税を課すと、自身のSNSで表明しました。こうした中、ホワイトハウス関係者は26日、NNNの取材に対し、日米の合意に基づき、日本に対しては15％が上限になるとの見通しを示しました。7