元・乃木坂46でプロ雀士、麻雀の「Mリーグ」では「BEAST X」に所属する中田花奈さん（31）が2025年9月21日、自身のインスタグラムを更新。花の散りばめられたノースリーブのコーディネートを披露した。「今日も可愛い」の声中田さんはウェブ番組出演の告知とともに衣装ショットを2枚投稿。インスタグラムに投稿された写真では、グレーで立体的な花が全体にあしらわれたデザインのノースリーブを着用。美しい肩とほっそりとした二の