高松南警察署 (資料) 高松市内の路上で全裸になり、下半身を露出したとして自称・高松市の会社員の男（自称33）が公然わいせつの疑いで現行犯逮捕されました。 警察によりますと９月27日午前３時ごろ「全裸の人が道を歩いています」と通行人から110番通報がありました。警察が駆けつけたところ全裸の男は逃走しましたが、その後逮捕されました。男は酒は飲んでおらず「仕事のストレスで解放感を味わいたかった」と容疑を認めて