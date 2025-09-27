大谷翔平（c）SANKEI ＜2025年9月25日（日本時間26日）アリゾナ・ダイヤモンドバックス 対 ロサンゼルス・ドジャース ＠チェース・フィールド＞ 【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁 現地9月25日、ロサンゼルス・ドジャースは敵地でアリゾナ・ダイヤモンドバックスに8-0で快勝し、ナショナル・リーグ西地区優勝を決めた。 試合後