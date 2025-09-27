ＩＭＭ通貨先物９月２３日資源国通貨豪ドルの売り越し増加 カナダ114806枚の売り越し 7629枚の売り越し増 豪ドル59590枚の売り越し 8430枚の売り越し増 ＮＺドル21120枚の売り越し 3116枚の売り越し増 レバレッジド・ファンズ９月２３日資源国通貨豪ドルの売り越し増加 カナダ50132枚の売り越し 2268枚の売り越し増 豪ドル6358枚の売り越し 4839枚の売り越し増 ＮＺドル2850枚の売り越し 2477枚の売り越