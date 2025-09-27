◆米大リーグヤンキース―オリオールズ（２６日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が２６日（日本時間２７日）、本拠のオリオールズ戦に「２番・右翼」で先発出場し、２試合ぶりの５２号本塁打を放った。２―３で迎えた３回だった。第１打席はスライダーで空振り三振に仕留められた左腕ロジャーズのまん中のシンカーをジャストミート。打球は角度２２度のライナーで