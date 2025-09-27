夏など蒸し暑い時期は汗が原因で、肌にトラブルが起きる方も少なくありません。手のひらや足の裏に、小さなブツブツがでてきたり皮がむけてきたりする汗疱（異汗性湿疹）も、夏に起きやすい肌トラブルの1つです。今回は、汗疱（異汗性湿疹）について症状・原因・治療・予防法をまとめました。汗疱（異汗性湿疹）は場合によっては悪化することもあるため、正しい知識をつけて適切に対処をしましょう。汗疱（異汗性湿疹）の症状があ