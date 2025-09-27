アップルの東京オフィスで、日本のアプリ開発者と交流するアップルのCEO、ティム・クック氏。「アメミル」アプリの海外展開についての質問をしていた（提供：アップル）【写真を見る】日本の開発者と交流するAppleのティム・クックCEOアップルのCEO、ティム・クック氏は2025年9月23日から東京を訪れている。その動静は、自身や要人のXで追いかけることができる。Number_iとともにセルフィーを撮影し、アップル銀座のリニューアルオ