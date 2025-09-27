肝臓は、病気が進行するまで症状が表れにくく、「沈黙の臓器」として知られています。気づかずに放置すると、肝硬変や肝臓がんといった重篤な病気に発展する恐れもあります。本記事では、肝炎の発症に気づくためのポイントについて、日本肝臓学会肝臓専門医の行徳先生に伺いました。 監修医師：行徳 芳則（ぎょうとく内科・内視鏡クリニック） 獨協医科大学医学部卒業。その後、獨協医科大学埼玉医療センター、東埼玉