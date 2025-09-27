“戦闘民族”とまで呼ばれる者が、全力を出して大暴れしたら止められるはずもない。「大和証券Mリーグ2025-26」、9月26日の第2試合では、U-NEXT Pirates・鈴木優（最高位戦）が、今シーズンでは初となる9万点オーバーの特大トップを獲得した。アガリは実に9回を数え、放銃はゼロというパーフェクトゲーム。対戦したライバルたちも思わず呆れるほどの強さを見せつけた。【映像】鈴木優が止まらない！ライバルにとどめを刺した親跳